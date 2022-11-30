بدء تدريبات مشتركة بين القوات الأمريكية والهندية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - شاركت القوات الأمريكية والهندية الثلاثاء في تدريبات على ارتفاعات عالية في منطقة جبلية باردة بالقرب من حدود الهند المتنازع عليها مع الصين، في وقت تحاول فيه واشنطن ونيودلهي إدارة التوترات المتصاعدة مع بكين.

وقالت وزارة الدفاع الهندية إن التدريبات ستركز على المراقبة ومهارات حرب الجبال وإجلاء الجرحى والمساعدات الطبية القتالية في التضاريس والظروف المناخية غير المواتية.

وأضافت الوزارة أن التدريبات ستشمل أيضا المساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث والعمليات المتعلقة بحفظ السلام، بحسب وكالة أنباء أسوشيتيد برس.

وخلال التدريبات، تم إنزال جنود هنود من طائرات هليكوبتر لطرد المسلحين من أحد المنازل في عرض للمهارات القتالية غير المسلحة. وتضمنت تدريبات أخرى الكلاب البوليسية والمركبات غير المأهولة للتخلص

وتجرى التدريبات في منطقة "أيولي" بولاية "أوتراخاند" شمال الهند على مسافة تبعد حوالي 100 كيلومتر من الصين.