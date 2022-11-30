العالم اليوم - الاقتصاد التركي يسجل نموا دون التوقعات في الربع الثالث

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - سجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.9 بالمئة، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، بحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية.

وأظهرت البيانات أن تقدير إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من 2022، زاد 3.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نموا بنسبة 4 بالمئة.

وفي العام الماضي، انتعش الاقتصاد التركي بقوة من جائحة "كوفيد-19" ونما بنسبة 11.4 بالمئة، وهو أعلى معدل له منذ عقد، وأظهرت بيانات الأربعاء أنه تم تعديل النمو السنوي في الربع الثاني من عام 2022 إلى 7.7 بالمئة من 7.6 بالمئة.

وخفض البنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي، معدل الفائدة، بمقدار 150 نقطة أساس، ليبلغ 9 بالمئة، مواصلا سلسلة خفض الفائدة التي تتفق مع رغبة الرئيس التركي، والتي تأتي على خلاف سياسة أغلب البنوك المركزية الكبرى التي ترفع الفائدة لكبح التضخم.

ويأتي هذا الخفض في معدل الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 85.5 بالمئة في أكتوبر، عند أعلى مستوى منذ 25 عاما.

وتعطي خطة الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية الأولوية للنمو والتوظيف والاستثمار والصادرات، مدفوعة بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة التي أشعلت شرارة أزمة عملة ودوامة تضخمية أواخر العام الماضي.

يذكر أن الاقتصاد التركي قد حقق خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022، نموا بنسبة 7.6 بالمئة.