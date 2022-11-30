رئيس فيتنام يزور سول الشهر المقبل لحضور منتدى الأعمال الكوري-الفيتنامى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 08:27 صباحاً - يبدأ الرئيس الفيتنامي نجوين شوان فوك، زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية الشهر المقبل، يلتقى خلالها مع رجال الأعمال الكوريين ويحضر خلالها فعاليات منتدى الأعمال الكوري-الفيتنامي يوم 6 ديسمبر المقبل بالعاصمة سول.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أنه من المقرر أن يلقي "فوك" كلمة رئيسية في هذا الحدث الذي يجتمع فيه المئات من رجال الأعمال الكوريين والفيتناميين، وسيتم خلاله التباحث بشأن التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك توسيع استثمارات الشركات الكورية في فيتنام.

كما سيتم توقيع العديد من مذكرات تفاهم بين الشركات الكورية والفيتنامية.

يذكر أن فوك الذي تولى منصب رئيس وزراء فيتنام في عام 2016، تم انتخابه رئيسا لفيتنام من قبل البرلمان في أبريل من العام الماضي.