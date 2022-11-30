مقتل 3 وإصابة أكثر من 30 شخصا فى هجوم بـ باكستان

جدة - نرمين السيد - من جانبها، أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن هجوم مدينة كويتا. وبحسب التقارير الأممية، فإن حركة طالبان باكستان مظلة تضم بداخلها أكثر من 12 جماعة مسلحة فى باكستان، علاوة على أن الحركة مسؤولة عن نحو 80 ألف قتيل خلال عقدين من العنف.

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