ماكرون يصل إلى الولايات المتحدة فى زيارة دولة تستمر 3 أيام

جدة - نرمين السيد - وحطّت طائرة الرئيس الفرنسى فى قاعدة أندروز الجوية فى ضاحية واشنطن، وكان فى استقباله فى أرض المطار نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندى شيرمان. وهذه هى ثانى زيارة دولة يقوم بها ماكرون للولايات المتحدة، والأولى له فى عهد بايدن. ويأمل الرئيس الفرنسى فى أن تسهم هذه الزيارة فى إعطاء دفع لمساعيه الدبلوماسية الرامية لوضع حد للحرب فى أوكرانيا، والدفاع عن وجهة النظر الفرنسية الرافضة للتوجه الحمائى الأمريكي. وستكون هذه أول زيارة دولة تنظمها الولايات المتحدة فى عهد بايدن.

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