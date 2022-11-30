القضاء الأمريكى يأمر بامتثال الرئيس السابق لموظفى البيت الأبيض أمامه

جدة - نرمين السيد - أمرت المحكمة العليا فى ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، الثلاثاء، الرئيس السابق لموظفى البيت الأبيض "مارك ميدوز" بالإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى فى منطقة أتلانتا كجزء من تحقيقها فى محاولات الرئيس السابق دونالد ترامب للتدخل فى نتائج انتخابات جورجيا لعام 2020، وذلك حسبما قالت شبكة "سى إن بى سي" الإخبارية الأمريكية.





وأضافت الشبكة الأمريكية أن لجنة من خمسة قضاة قد أيّدت بالإجماع أمر قاضى المحكمة الأدنى لمارك لميدوز بالامتثال لأمر الاستدعاء من هيئة المحلفين الكبرى فى مقاطعة فولتون فى 30 نوفمبر. وأشارت الشبكة إلى أن ميدوز طلب من المحكمة العليا للولاية منع أمر الاستدعاء لكن القضاة رفضوا استئناف ميدوز.

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