رئيس فيتنام يزور سول الشهر المقبل لحضور منتدى الأعمال الكورى - الفيتنامى

جدة - نرمين السيد - يبدأ الرئيس الفيتنامى نجوين شوان فوك، زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية الشهر المقبل، يلتقى خلالها مع رجال الأعمال الكوريين ويحضر خلالها فعاليات منتدى الأعمال الكورى-الفيتنامى يوم 6 ديسمبر المقبل بالعاصمة سول.





وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أنه من المقرر أن يلقى "فوك" كلمة رئيسية فى هذا الحدث الذى يجتمع فيه المئات من رجال الأعمال من كوريا الجنوبية وفيتنام، وسيتم خلاله التباحث بشأن التعاون الاقتصادى بين البلدين، بما فى ذلك توسيع استثمارات الشركات الكورية فى فيتنام. كما سيتم توقيع العديد من مذكرات تفاهم بين الشركات الكورية والفيتنامية. يذكر أن فوك الذى تولى منصب رئيس وزراء فيتنام فى عام 2016، تم انتخابه رئيسا لفيتنام من قبل البرلمان فى أبريل من العام الماضى.

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