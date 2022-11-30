العالم اليوم - مسؤول روسي: أوكرانيا تقصف محطة كهرباء في "كورسيك"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 07:20 صباحاً - قال حاكم منطقة كورسك الروسية، إن قوات أوكرانية قصفت محطة كهرباء في المنطقة، خلال عدة هجمات شنتها الثلاثاء، مما تسبب في انقطاع جزئي للتيار الكهربائي.

وقال حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، عبر تطبيق تلغرام: "كان هناك إجمالا حوالي 11 عملية إطلاق (هجوما). أصيبت محطة للكهرباء".

وتابع: "بسبب هذا، هناك انقطاع جزئي في التيار الكهربائي في مقاطعتي سودجا وكورينيفو"، وهما جزء من منطقة كورسك الروسية، وتقعان على الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا.

ولا توجد معلومات حتى الآن عن إصابات محتملة، وفق ستاروفويت.

وذكرت وكالة رويترز إنه لم يتسن التحقق بشكل مستقل من التقارير، وأن أوكرانيا لم تعلن مسؤوليتها عن الهجمات، ولم تعلق على الفور.

واتهمت السلطات الروسية في المناطق المتاخمة لأوكرانيا، كييف، مرارا بمهاجمة أهداف مثل خطوط الكهرباء ومخازن الوقود والذخيرة.