مناورات ذات رسائل سياسية.. إلى أين تتجه أزمة تايوان؟

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى التقرير التالى، أبعاد الأزمة التايوانية- الصينية، وتتطوات الأوضاع مع الموقف الحازم الذى تتخذه الولايات المتحدة للوقوف بجانب تايوان، التى تعتبرها الصين جزءا منها.

بداية الصراع

وبدأت قصة الخلاف بين الصين وتايوان منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1948، عندما فرت الحكومة الكومينتانج الخاسرة إلى جزيرة تايوان وأسست حكومة جمهورية الصين فى المنفى، بينما أسس الحزب الشيوعى الصينى فى البر الرئيسى للصين جمهورية الصين الشعبية.

وبدءا من السبعينات، بدأت العديد من الدول فى تغيير علاقاتها الرسمية من حكومة الصين فى المنفى إلى بكين، والآن، أصبح أقل من 15 حكومة حول العالم فقط تعترف بتايوان كدولة.

ولم تحكم بكين تايوان أبدا، ومنذ نهاية الحرب الأهلية تمتعت الجزيرة باستقلال فعلى. وبعد إنهاء فترة القانون العرفى الذى استمر عقودا، تمتعت تايوان باستقلال فعلى.

وتعد وحدة الصين هدف رئيسى للزعيم الصينى شى جين بينغ، بينما قالت رئيسة تايوان تساى إنج وين، إن تايوان بالفعل ذات سيادة وليست بحاجة لإعلان استقلالها. إلا أن بكين تعتبر أعضاء حكومتها انفصاليين.

وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.

توقعات نشوب الحرب

قال وزير الدفاع التايوانى تشيو كو تشينغ، إن الصين ستكون قادرة على شن غزو شامل ضد بلاده بحلول عام 2025، واصفا التوترات الحالية بأنها الأسوأ منذ 40 عامًا.

وفى حديثه إلى "تشاينا تايمز"، قال تشيو إن الصين قادرة الآن، لكنها ستكون مستعدة تمامًا لشن غزو فى غضون 3 سنوات.

تأتى تلك التعليقات فى الوقت الذى اتفق فيه الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظيره الصينى شى جين بينج على التمسك باتفاقيات تايوان وسط تصاعد التوتر فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ.

بينما شدد قائد البحرية الأمريكية على ضرورة أن يكون الجيش الأميركى مستعدًا لاحتمال غزو صينى لتايوان قبل عام 2024، حيث يزداد قلق واشنطن بشأن التهديدات ضد الجزيرة.

وقال الأدميرال مايك جيلداى، رئيس العمليات البحرية، إن على الولايات المتحدة أن تأخذ فى الاعتبار أن الصين يمكن أن تتخذ إجراءات ضد تايوان فى وقت أقرب بكثير حتى من التحذيرات الأكثر تشاؤمًا حتى الآن وفقا لصحيفة "فيننشال تايمز".

واحتدم الجدل الدائر فى الولايات المتحدة حول موعد غزو الصين لتايوان منذ أن أخبر الأدميرال فيليب ديفيدسون، رئيس قيادة المحيطين الهندى والهادئ، الكونجرس العام الماضى أن الجيش الصينى يمكن أن يتخذ إجراءً ضد تايوان قبل عام 2027. وقد تم التقليل جزئيًا من أهمية تحذير ديفيدسون، لكن المسؤولين كثفوا تحذيراتهم خلال العام الماضى.

وقال جيلداى فى مؤتمر للمجلس الأطلسى يوم الأربعاء "عندما نتحدث عن عام 2027، فى رأيى يجب أن تكون 2022 أو ربما 2023، أنا لا أقصد على الإطلاق أن أكون مقلقًا.. كل ما فى الأمر أننا لا نستطيع أن نتمنى ذلك بعيدًا".

نانسى بيلوسى.. زيارة استفزازية

وتصاعدت الأزمة بين واشنطن وبكين بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايوان، إذ اعتبرت بكين الزيارة انتهاكاً لسيادتها، مؤكدة أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية نتيجة هذه الزيارة.

وأعلنت السلطات الصينية فور الزيارة، إطلاق مناورات عسكرية حول تايوان تضمنت الذخيرة الحية، كما فرضت عقوبات على بيلوسى وأوقفت التعاون مع واشنطن.

كذلك أعلنت وزارة الدفاع الصينية، عزمها إرسال قوات إلى روسيا لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.

تحركات صينية

فى غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 4 سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبى الصينى و8 طائرات فى المنطقة المجاورة لتايوان.

ووفقاً للوزارة، فإنّ "مقاتلتين من طراز J-10 وقاذفتين إستراتيجيتين من طراز H-6 دخلوا منطقة تحديد الدفاع الجوى التايوانية فى المنطقة الجنوبية الغربية".

وردّ جيش الجزيرة بإرسال دوريات جوية وإنذارات لاسلكية ونشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.

تحرشات أمريكية قبالة جزر صينية

ورفضت البحرية الأمريكية احتجاجات الصين على "عملية حرية الملاحة"، التى أجريت بالقرب من جزيرة تسيطر عليها الصين فى بحر الصين الجنوبى.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس"، اليوم الثلاثاء، أنه فى خطوة غير معتادة، فند الأسطول السابع للبحرية الأمريكية اعتراضات الصين على المهمة التى نفذت اليوم، واصفا إياها بأنها "الأحدث فى سلسلة طويلة من الإجراءات "الصينية" لتشويه العمليات البحرية الأمريكية المشروعة وتأكيد ادعاءاتها البحرية المفرطة وغير المشروعة" فى بحر الصين الجنوبى.

وقالت البحرية الأمريكية "إن مطالبات الصين البحرية تشكل تهديدا خطيرا لحرية الملاحة والتحليق والتجارة الحرة وحرية الفرص الاقتصادية للدول المطلة على بحر الصين الجنوبى. وطالما استمرت بعض الدول فى المطالبة وتأكيد فرض قيود على الحقوق التى تتجاوز سلطتها بموجب القانون الدولى، فإن الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن حقوق وحريات البحر المكفولة للجميع".

وأكدت أن طرادها الصاروخى الموجه "يو إس إس تشانسيلورسفيل" اليوم أكد الحقوق والحريات الملاحية فى بحر الصين الجنوبى بالقرب من جزر سبراتلى، بما يتوافق مع القانون الدولى.

وكان الجيش الصينى قد أعلن أن الطراد الصاروخى الأمريكى الموجه "يو إس إس تشانسيلورسفيل" دخل المياه الإقليمية قرب جزر نانشا الصينية ومنطقة الشعاب المرجانية، دون موافقة الحكومة الصينية، معتبرًا أن تلك الخطوة تظهر أن "الولايات المتحدة تصنع مخاطر أمنية فى بحر الصين الجنوبى".