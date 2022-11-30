العالم اليوم - بالصور.. أول طاقم تحكيم نسائي "خالص" في مونديال قطر

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. أول طاقم تحكيم نسائي "خالص" في مونديال قطر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 03:22 صباحاً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن الثلاثي ستيفاني فرابار ونيوزا باك وكارين دياز سيصبح أول طاقم تحكيم نسائي خالص يدير مباراة في كأس العالم للرجال حيث تم اختيارهن لتولي مسؤولية مباراة كوستاريكا وألمانيا بالمجموعة الخامسة يوم الخميس.

وستكون فرابار، التي كانت الحكم الرابع في مباراة المجموعة الثالثة بين بولندا والمكسيك الأسبوع الماضي، الحكم الرئيسي لتحقق إنجازا جديدا في مسيرتها بعد أن أصبحت أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال في مارس وكذلك مباراة في دوري أبطال أوروبا عام 2020.

وسيساعد الفرنسية البالغة من العمر 38 عاما البرازيلية نيوزا والمكسيكية دياز.

كما تشارك في البطولة في قطر سليمة موكانسانجا من رواندا وياماشيتا يوشيمي من اليابان.