حاكم فيينا: تمديد تدابير الوقاية من "كورونا" لفترة أطول بسبب موسم الشتاء

جدة - نرمين السيد - وقال لودفيج، فى تصريحات الثلاثاء، أنه سيستمر الالتزام بارتداء القناع فى وسائل النقل العام وفى المنشآت الطبية والعلاجية طوال فصل الشتاء. وأشار لودفيج إلى أن الوضع فى المستشفيات ما زال صعبا للغاية وعلينا حماية الفئات الضعيفة فى المستشفيات أو مرافق الرعاية موضحا انه لن يُسمح بدخول الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا للمستشفيات ودور المسنين ولن يكون هناك سوى عدد محدود من الزوار فى المستشفيات.

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