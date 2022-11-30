وزير الخارجية الأمريكى وأمين عام الناتو يناقشان استمرار دعم أوكرانيا

جاء ذلك - حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، "الثلاثاء" - خلال لقاء بلينكن مع ستولتنبرج فى بوخارست برومانيا قبل اجتماع وزراء خارجية الناتو.
وأضاف برايس فى بيان نشر على موقع الخارجية الأمريكية أن بلينكن وستولتنبرج ناقشا أولويات الاجتماع المقبل، بما فى ذلك الدعم المستمر لأوكرانيا، وتعزيز ردع التحالف ودفاعه، وتعزيز المرونة.
وأشار برايس فى بيانه إلى أن الجانبين أعربا عن دعمهم المستمر لعملية انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو.
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