محلل سياسى: نزاع أرمينيا وأذربيجان بسبب مطامع الأولى وسياستها التوسعية

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذى تقدمه الإعلامية أمل الحناوى على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أذربيجان ترى منذ بداية النزاع أنه نزواع إقليمى نتج عن مطامع أرمينيا على أراضى أذربيجان، ونتيجة سياسة توسعية على حساب أراضى أذربيجان.

وأوضح "وهذا النزاع أصبح ضد الشعب الأذربيجانى، ونتيجته تم تشريد مليون أذربيجانى من ديارهم فى كاراباخ، والمحافظات السبع المجاورة لها، ولكن قبل سنتين تحرر الجيش الأذربيجانى من وطأة الاحتلال الأرمينى ونحى النزاع".

وتابع: "الآن نشهد محادثات حول تسوية المرحلة الأخيرة بالطرق السلمية، ونرى فى الأيام الأخيرة أن بعض الدول لا تريد حلا نهائيا لهذا النزاع، وتسعى إلى تجميع هذه المشكلة لاستغلالها المستقبلى للضغط على أذربيجان، ولتحقيق مصالحها فى منطقة جنوب القوقاز، ومن بين هذه الدول فرنسا".