بريطانيا: على ”الناتو” تعزيز دفاعاتنا..وروسيا تستهدف منشآت الطاقة بأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 11:25 مساءً - أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الثلاثاء، أنه من الضروري أن يدرس حلف شمال الأطلنطي "ناتو" وحلفاؤه بتمعن "كيفية تعزيز دفاعاتنا للتعامل مع التحديات التي نواجهها اليوم".

وقال كليفرلي - في تصريحات أدلى بها في العاصمة الرومانية بوخارست، وفقًا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - : "نحن متحدون في الهدف طويل الأجل المتمثل في دعم أوكرانيا وزيادة تعزيز حلف الناتو كتحالف دفاعي".

وأكد وزير الخارجية البريطاني أن المملكة المتحدة وحلفاءها سيواصلون إظهار القوة الجماعية في التعامل مع القضايا المعقدة التي يواجهها العالم، "كما نفعل في بوخارست اليوم".

وعقب حضوره اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو في بوخارست، يتوجه جيمس كليفرلي إلى مدينة لودز في بولندا لحضور اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مطلع الشهر المقبل، وسيؤكد مجددًا دعم المملكة المتحدة للمنظمة ومبادئها وجهودها لمواصلة حضور المنظمة في أوكرانيا في مواجهة الضغوط الروسية.

على جانب آخر، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن روسيا تستهدف البنية التحتية للطاقة لتجميد الأوكرانيين من أجل دفعهم للاستسلام.

وأضاف كليفرلي - في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع لوزراء خارجية حلف الناتو في بوخارست لبحث توفير دعم إضافي لأوكرانيا اليوم - : "لقد رأينا فلاديمير بوتين يحاول استخدام إمدادات الطاقة كسلاح منذ بداية هذا الصراع"، مشيرًا إلى أن هذا الاستهداف للبنية التحتية للطاقة يهدف بشكل واضح إلى محاولة تجميد الأوكرانيين لدفعهم للاستسلام.

تجدر الإشارة إلى أن الهجمات الروسية على منشآت الطاقة في أنحاء أوكرانيا تسبب في حدوث انقطاعات للكهرباء ونقص في إمدادات المياه للأوكرانيين. وفي ظل انخفاض درجة الحرارة مع قرب حلول فصل الشتاء تزداد المخاوف بشأن كيف سيتمكن الأوكرانيون من العيش خلال الأشهر المقبلة وسط انقطاعات إمدادات الكهرباء والتدفئة.