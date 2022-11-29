جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "حرب المائة عام، هكذا يوصف النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، فرغم محاولات التهدئة بينهما على مر العقود إلا أنها سرعان ما تفشل، فتصبح الاتفاقات هشة والهدن وهمية ووسط كل هذا الصراع يقع الإقليم القوقازى ضحية مناوئيه الذين يحيطون به من كل اتجاه، فتركيا تدعم أذربيجان وكلاهما فى حالة عداء تام مع أرمينيا التى تدعمها روسيا".
وأضاف: "والضحية سكان ناجورنو كاراباخ، وبعد أن لاح فى الأفق بريق أمل سرعان ما فشل إذ ألغى رئيس أذربيجان اجتماعا فى بروكسيل مشترطا حضور الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، لتتبدد الآمال مجددا، خاصة بعد اندلاع اشتباكات سبتمبر الماضى التى راح ضحيتها 286 شخصا من كلا الدولتين قبل سريان الهدنة المؤقتة".
وتابع: "يعود الخلاف بين الدولتين إلى نحو 10 عقود، والسبب الرئيسى يدور حول تبعية إقليم ناجورنو كاراباخ، حيث خلفت الحرب الأولى 30 ألف قتيل إلى جانب نزوح وتشريد الآلاف، فيما نشبت الحرب الثانية عام 2020 وخلفت أكثر من 6 آلاف و500 قتيل لتنتهى بوساطة روسية".
واستطرد: "الإقليم الملتهب.. هكذا يصف الجميع منطقة ناجورنو لكثرة عدد القتلى به، هذا الإقليم الذى يتمتع بموقع استراتيجى فريد، وغنى بالمعادن الثمينة ظل لعقود محط أنظار كبريات الدول التى تبحث عن مصالحها مستخدمة سكان الإقليم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقرير لـ«القاهرة الإخبارية» بعنوان «أرمينيا وأذربيجان.. حرب المائة عام» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.