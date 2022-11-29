تقرير لـ«القاهرة الإخبارية» بعنوان «أرمينيا وأذربيجان.. حرب المائة عام»

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "حرب المائة عام، هكذا يوصف النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، فرغم محاولات التهدئة بينهما على مر العقود إلا أنها سرعان ما تفشل، فتصبح الاتفاقات هشة والهدن وهمية ووسط كل هذا الصراع يقع الإقليم القوقازى ضحية مناوئيه الذين يحيطون به من كل اتجاه، فتركيا تدعم أذربيجان وكلاهما فى حالة عداء تام مع أرمينيا التى تدعمها روسيا".

وأضاف: "والضحية سكان ناجورنو كاراباخ، وبعد أن لاح فى الأفق بريق أمل سرعان ما فشل إذ ألغى رئيس أذربيجان اجتماعا فى بروكسيل مشترطا حضور الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، لتتبدد الآمال مجددا، خاصة بعد اندلاع اشتباكات سبتمبر الماضى التى راح ضحيتها 286 شخصا من كلا الدولتين قبل سريان الهدنة المؤقتة".

وتابع: "يعود الخلاف بين الدولتين إلى نحو 10 عقود، والسبب الرئيسى يدور حول تبعية إقليم ناجورنو كاراباخ، حيث خلفت الحرب الأولى 30 ألف قتيل إلى جانب نزوح وتشريد الآلاف، فيما نشبت الحرب الثانية عام 2020 وخلفت أكثر من 6 آلاف و500 قتيل لتنتهى بوساطة روسية".

واستطرد: "الإقليم الملتهب.. هكذا يصف الجميع منطقة ناجورنو لكثرة عدد القتلى به، هذا الإقليم الذى يتمتع بموقع استراتيجى فريد، وغنى بالمعادن الثمينة ظل لعقود محط أنظار كبريات الدول التى تبحث عن مصالحها مستخدمة سكان الإقليم".