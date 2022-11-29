مراسل «القاهرة الإخبارية»: روسيا تبحث عن شركاء جدد بدلا من الغرب

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن روسيا بدأت فى البحث عن شركاء جدد ودول بديلة للدول الأوروبية والغربية، والقيادة الروسية كانت تعلم مسبقًا أن الغرب سيفرض عقوبات على الاقتصاد الروسى تحت أى ذريعة، وهو ما أكده الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى إحدى المناسبات الرسمية.





وأضاف "مشيك" فى رسالته لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن بداية أزمة الغرب والدول الأوروبية مع موسكو تحديدًا فى 2014، بعد ضم روسيا القرم، وفرضت عقوبات على الاقتصاد الروسى، لكنها مع الوقت أصبحت بلا قيمة. وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الحديث حول الاتفاق الروسى مع أوزباكستان وكازخستان، لتشكيل خط آمن وممر لتصدير الغاز الروسى، هو تأكيد أن هذه الدول هى دول سوفيتية سابقة، وتعود إلى القرار الروسى وبحاجة إليها، نظرًا لأنها تستورد منها العديد من المواد والبضائع، بالإضافة إلى أن الأيادى العاملة لهذه الدول تعمل على الأراضى الروسية، وهو عنصر مهم فى الاتفاقية.

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