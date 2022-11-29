سلاح الجو الأمريكي يكشف النقاب عن طراز جديدة من القاذفات الشبحية بعيدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 10:27 مساءً - أعلن مسؤول بارز في القوات الجوية الأمريكية أن السلاح سيكشف النقاب لأول مرة عن قاذفات القنابل الثقيلة الشبحية الجديدة من طراز B-21 Raider، في مطلع ديسمبر المقبل.

وقال رئيس أقسام التطوير في سلاح الجو الأمريكي، أندرو هانتر، أمام مائدة مستديرة مع عدد من المحررين أثناء "مؤتمر الطيران والفضاء السيبراني"، المنعقد حاليا تحت رعاية "رابطة القوات الجوية" AFA، إن إطلاق القاذفة الشبحية B-21 Raider ستعقد فعالياته في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة في الوقت الراهن استعداداً لحدث عرض ثاني قاذفة قنابل شبحية بعيدة المدى تدخل الخدمة في القوات الجوية الأمريكية.

وسيكون حفل تدشين القاذفة الشبحية الجديدة لسلاح الجو الأمريكي المقررة الأسبوع المقبل هي الأولى منذ 34 عاماً، حينما كشف السلاح عن القاذفة الشبحية الأولى B-2 Spirit في نوفمبر 1988، في "منشأة 42 للقوات الجوية" في ولاية كاليفورنيا، حيث نفذت القاذفة الشبحية أولى طلعاتها الجوية في يوليو 1989.

وتقول مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية إن القاذفة الشبحية الأمريكية الحديثة، التي تنتجها شركة "نورثروب جرومان"، لم يظهر لها أي صور من قبل، باستثناء ما نشرته بعض الدوريات المتخصصة من تصورات فنية خيالية عن الطائرة الحربية الجديدة ، فيما توقعت أن تقوم القاذفة الثقيلة الجديدة "بي-21" بأولى طلعاتها الجوية في بدايات العام المقبل 2023، أي بعد أقل من شهر من الكشف عنها.

كانت "نورثروب" أعلنت في مايو الماضي أنها انتهت من سلسلة تجاربها الأرضية الأولى على أول طائرة من طراز "بي-21" في "منشأة 42"، وتتضمن تلك المرحلة إجراء تجارب معايير التحميل، للتأكد من السلامة الهيكلية للقاذفة عبر إخضاعها لاختبارات إجهاد، وغيرها من التجارب .