مراسل «القاهرة الإخبارية»: العديد من الشركات الأمريكية ستتحول إلى الهند

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذى تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمر سيكون له تأثير جيد على شركات التكنولوجيا فى الولايات المتحدة، ولن يكون التأثير فورى على الأسهم وبورصة وول ستريت، ولكن الأمر نفسه عبارة عن حالة خروج من عنق الزجاجة الصينية التى لطالما بقت فيها الشركات الأمريكية، وذلك لقلة تكلفة إنتاج التكنولوجيا فى الصين، وهناك شركات كثيرة ستحذو حذو شركة أبل.

وتابع أن الصين تطبق سياسة "صفر كوفيد" وهى تخنق الحركة الاقتصادية داخل البلاد، وحركة العمال والمصانع لذلك تريد الشركات الخروج، كما أن أبل تنتج 80% من هواتفها فى الصين و20% انتقلت إلى الهند وأماكن أخرى، ولكن ربما نشهد 100% من تصنيع هواتف أى فون خارج الصين، "أعتقد أن ما تسعى آبل إلى فعله بسبب سيطرة الصين على سلاسل التوريد فى العالم".