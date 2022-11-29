استشهاد فلسطينى خامس فى رام الله

جدة - نرمين السيد - استشهد الشاب الفلسطينى رانى مأمون فايز أبو على (45 عاما) من بلدة بيتونيا غرب رام الله، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى وقت سابق اليوم شمال مدينة البيرة.

وكانت شرطة الاحتلال لاحقت سيارته، وأطلقت النار على إطاراتها، فانحرفت عن الطريق واصطدمت بالحاجز المعدنى، ثم ترجل عناصر الشرطة وفتحوا نيران أسلحتهم صوب سائق السيارة من الزجاج الخلفى، وفق ما أفاد به شهود عيان.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى المكان لإخلاء سائق المركبة، وأغلقت المنطقة ومنعت الحركة.

وبارتقاء الشاب أبو على شهيدا، يرتفع عدد شهداء اليوم إلى خمسة، حيث استشهد الشاب رائد غازى النعسان برصاص قوات الاحتلال، مساء اليوم، خلال اقتحامها قرية المغير، شرق رام الله، والشاب مفيد محمد محمود خليل (44 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الرأس، فى بلدة بيت أمر، شمال الخليل، والشقيقان جواد وظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوى (22 و21 عاما)، من بلدة بيت ريما، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى النار عليهما فى كفر عين شمال غرب رام الله.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى المكان لإخلاء سائق المركبة، وأغلقت المنطقة ومنعت الحركة.

وبارتقاء الشاب أبو على شهيدا، يرتفع عدد شهداء اليوم إلى خمسة، حيث استشهد الشاب رائد غازى النعسان برصاص قوات الاحتلال، مساء اليوم، خلال اقتحامها قرية المغير، شرق رام الله، والشاب مفيد محمد محمود خليل (44 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الرأس، فى بلدة بيت أمر، شمال الخليل، والشقيقان جواد وظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوى (22 و21 عاما)، من بلدة بيت ريما، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى النار عليهما فى كفر عين شمال غرب رام الله.