وزير نمساوى: تشديد الرقابة على الحدود مع المجر لمكافحة الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر، اليوم الثلاثاء، أن هدف الوزارة فى المرحلة الراهنة هو سرعة تقليل تدفق الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى إصداره تعليمات لمدير الشرطة الفيدرالية لتشديد الرقابة على الحدود النمساوية المجرية.





وقال كارنر، فى تصريحات، إن الأجهزة الأمنية تحارب بكل قوة مافيا المهربين، وقد حذرت الحكومة من موجة الهجرة المكثفة الحالية.

وأوضح الوزير أن "عمليات الصد للمهاجرين" التى يطالب بها قيادات أحزاب المعارضة على الحدود غير قانونية، لافتًا إلى أن الأهم من ذلك هى سياسة رفض طلبات اللجوء فى النمسا.

ودعا إلى سن قانون أوروبى مشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتحديد بلدان المنشأ الآمنة، التى لا يجب قبول مهاجرين منها مطلقًا.

ولفت الوزير إلى الاستمرار فى منح وضع خاص للأوكرانيين، وما عدا ذلك فإن أى شخص يأتى من بلد منشأ آمن لن يتم قبول طلب اللجوء منه.