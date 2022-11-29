وقال كارنر، فى تصريحات، إن الأجهزة الأمنية تحارب بكل قوة مافيا المهربين، وقد حذرت الحكومة من موجة الهجرة المكثفة الحالية.
وأوضح الوزير أن "عمليات الصد للمهاجرين" التى يطالب بها قيادات أحزاب المعارضة على الحدود غير قانونية، لافتًا إلى أن الأهم من ذلك هى سياسة رفض طلبات اللجوء فى النمسا.
ودعا إلى سن قانون أوروبى مشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتحديد بلدان المنشأ الآمنة، التى لا يجب قبول مهاجرين منها مطلقًا.
ولفت الوزير إلى الاستمرار فى منح وضع خاص للأوكرانيين، وما عدا ذلك فإن أى شخص يأتى من بلد منشأ آمن لن يتم قبول طلب اللجوء منه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير نمساوى: تشديد الرقابة على الحدود مع المجر لمكافحة الهجرة غير الشرعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.