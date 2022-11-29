البنتاجون: 22 مليار دولار قيمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ 2014

جدة - نرمين السيد - بلغت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا ما قيمته 22 مليار دولار منذ عام 2014، من بينها أكثر من 19 مليارًا قدمتها واشنطن منذ اندلاع العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى.





وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنها سترسل عتادًا عسكريًا إضافيًا بقيمة 400 مليون دولار يتضمن ذخائر مدفعية وتسليحات وإمدادات عسكرية متنوعة، فى أحدث حزمة مساعدات تقدمها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا ستكون الـ26 منذ أغسطس 2021.

وأضاف البنتاجون أن حزمة المساعدات العسكرية تتضمن مزيدًا من "نظام راجمات الصواريخ عالية الحركة" HIMARS، والصواريخ عالية السرعة المضادة للإشعاعات، إضافة إلى 200 قذيفة مدفعية موجهة عيار 155 مللى، كما تشتمل الحزمة على 150 مركبة من طراز "هامفى"، وأكثر من 100 مركبة تكتيكية خفيفة، وأكثر من 200 مولد، وقطع غيار لمدفعية الهاوتزر"، إلى جانب ما يزيد عن 20 مليون طلقة ذخيرة للأسلحة الصغيرة.

وتابع البنتاجون، فى بيانه، أن الحزمة تشتمل أيضًا على 150 مدفعًا ثقيلًا سريع الطلقات مزودًا بأجهزة رؤية حرارية التى قالت إن أوكرانيا تحتاجها لإسقاط الطائرات المسيّرة بدون طيار، و10 آلاف طلقة مدفعية هاون، علاوة على ذخائر وقذائف مخصصة لـ"منظومات صواريخ أرض جو وطنية متطورة"، NASAMS، وهى منظومات دفاع جوى طورتها بشكل مشترك شركة "كونجسبيرج" الدفاعية النرويجية بالتعاون مع شركة "رايثون تكنولوجيز" الأمريكية المتخصصة فى صناعات الدفاع والطيران.