العالم اليوم - جو بايدن "برسالة وصورة" قبل مباراة أميركا وإيران

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 09:22 مساءً - قبل 20 دقيقة من انطلاق المباراة "الملتهبة" بين الولايات المتحدة وإيران، أرسل الرئيس الأميركي برسالة خاصة للمنتخب الأميركي.

وتواجه إيران الولايات المتحدة الأميركية، في مباراة مصيرية ضمن مونديال 2022، مساء الثلاثاء، يتأهل فيها الفائز إلى دور الـ16 من البطولة.

وقبل انطلاق المباراة بـ20 دقيقة، نشر الرئيس الأميركي جو بايدن، رسالة وصورة، على حسابه الرسمي في تويتر، لدعم منتخب بلاده.

ونشر بايدن وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن عبارة "نحن نؤمن بأننا سننتصر"، كما نشر صورة لقطعة تم تثبيتها على عشب البيت الأبيض، كتب عليها " هيا يا منتخب الولايات المتحدة. نحن جميعا خلفكم".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد علق على المباراة أيضا، قائلا: "عندي ثقة بأننا سنهزم إيران".