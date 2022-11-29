بكين تتهم لندن بـ"الافتراءات الخبيثة"اتهم السفير الصيني لدى بريطانيا تشنغ تسيغوانغ حكومة لندن اليوم الثلاثاء بـ"الافتراءات الخبيثة" على خلفية حادث الضرب المزعوم لصحفي " بي بي سي " من قبل الشرطة الصينية في شنغهاي.

ونقلت صحيفة " ايفنينغ استارديند " البريطانية عن مصادر في الخارجية البريطانية، القول: إنه تم استدعاء تشنغ تسيغوانغ إلى الوزارة بعد حادثة اعتقال صحفي " بي بي سي " والاعتداء عليه بالضرب.

وطلب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرل توضيحا من السفير الصيني بشأن الحادث الذي وقع مع الصحفي إد لورانس في شنغهاي.

وقال السفير الصيني: "الجانب البريطاني يدعي كذبا أن الصحفي تم اعتقاله والاعتداء عليه بالضرب من قبل الشرطة الصينية، مثل هذا الاتهام الذي لا أساس له من الصحة هو تشويه للحقيقة وافتراء خبيث، وغير مقبول على الإطلاق من الجانب الصيني".

وشدد السفير على أن "كل شيء تم في إطار الإجراءات المعيارية لتطبيق القانون".