بريطانيا: على «الناتو» تعزيز دفاعاتنا.. وروسيا تستهدف منشآت الطاقة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى، اليوم الثلاثاء، أنه من الضرورى أن يدرس حلف شمال الأطلنطى "ناتو" وحلفاؤه بتمعن "كيفية تعزيز دفاعاتنا للتعامل مع التحديات التى نواجهها اليوم".





وقال كليفرلى - فى تصريحات أدلى بها فى العاصمة الرومانية بوخارست، وفقًا لما أورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية -: "نحن متحدون فى الهدف طويل الأجل المتمثل فى دعم أوكرانيا وزيادة تعزيز حلف الناتو كتحالف دفاعى".

وأكد وزير الخارجية البريطانى أن المملكة المتحدة وحلفاءها سيواصلون إظهار القوة الجماعية فى التعامل مع القضايا المعقدة التى يواجهها العالم، "كما نفعل فى بوخارست اليوم".

وعقب حضوره اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو فى بوخارست، يتوجه جيمس كليفرلى إلى مدينة لودز فى بولندا لحضور اجتماع منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا مطلع الشهر المقبل، وسيؤكد مجددًا دعم المملكة المتحدة للمنظمة ومبادئها وجهودها لمواصلة حضور المنظمة فى أوكرانيا فى مواجهة الضغوط الروسية.

على جانب آخر، قال وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى إن روسيا تستهدف البنية التحتية للطاقة لتجميد الأوكرانيين من أجل دفعهم للاستسلام.

وأضاف كليفرلى - فى تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع لوزراء خارجية حلف الناتو فى بوخارست لبحث توفير دعم إضافى لأوكرانيا اليوم -: "لقد رأينا فلاديمير بوتين يحاول استخدام إمدادات الطاقة كسلاح منذ بداية هذا الصراع"، مشيرًا إلى أن هذا الاستهداف للبنية التحتية للطاقة يهدف بشكل واضح إلى محاولة تجميد الأوكرانيين لدفعهم للاستسلام.

تجدر الإشارة إلى أن الهجمات الروسية على منشآت الطاقة فى أنحاء أوكرانيا تسبب فى حدوث انقطاعات للكهرباء ونقص فى إمدادات المياه للأوكرانيين. وفى ظل انخفاض درجة الحرارة مع قرب حلول فصل الشتاء تزداد المخاوف بشأن كيف سيتمكن الأوكرانيون من العيش خلال الأشهر المقبلة وسط انقطاعات إمدادات الكهرباء والتدفئة.