«الوزراء السعودى» يؤكد دعم جهود نشر ثقافة الحوار لتعزيز الأمن والاستقرار

جاء ذلك خلال جلسة المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فى الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، حيث أطلع الملك سلمان المجلس على فحوى الرسالة التى بعثها لأمير الكويت، والرسالة التى تلقاها من رئيس أذربيجان، وتتعلقان بالعلاقات التى تربط المملكة مع البلدين وسبل دعمها وتعزيزها فى مختلف المجالات.
وقال وزير الدولة السعودى عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد - فى بيان - إن المجلس استعرض مجمل اللقاءات والمحادثات التى جرت بين مسؤولين بالمملكة ونظرائهم فى عدد من الدول فى الأيام الماضية للارتقاء بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولى بهيئاته ومنظماته لتحقيق التنمية والازدهار والسلام فى العالم أجمع.
وأوضح أن المجلس أكد أن انتخاب المملكة رئيسا للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة يأتى ترجمة لدورها المؤثر فى العمل الدولى متعدد الأطراف، وما تحظى به من تقدير على المستوى العالمى فى هذا المجال بإسهاماتها ومبادراتها الهادفة لتطوير قطاع سياحى عالمى مستدام وشامل.
وفى الشأن المحلى، أكد المجلس ما توليه المملكة من حرص على شمول التنمية مناطق ومدن المملكة كافة بما فى ذلك العمل على رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية، وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية والسياحية، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، وتعظيم الاستفادة من مميزاتها النسبية والاستثمارية وفق مستهدفات برامج "رؤية المملكة 2030".
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