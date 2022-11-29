ارتفاع أسعار الطاقة يلقى بظلاله على غلاء المعيشة فى أوروبا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تؤدى أسعار الطاقة المرتفعة بما فيها الغاز الطبيعى، إلى ارتفاع أسعار الكهرباء وتكلفة المعيشة للأسر فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى.
وألحق ارتفاع أسعار الطاقة الضرر بالأسر ذات الدخل المنخفض، ما دعى حكومات الاتحاد الأوروبى لاحتواء الأزمة عبر اتخاذ إجراءات مثل خفض الضرائب، أو تقديم الدعم المالى بما يصل إلى مليارات اليوروهات.
وتنفق الأسر الأفقر فى فرنسا نحو الثلث على الطاقة أكثر مما كانت عليه فى 2020، حيث ارتفعت أسعار الطاقة المنزلية بين أغسطس 2020 و 2022 بنسبة 37%، وأصبح متوسط إنفاق الأسرة الفرنسية على الطاقة بيلغ 410 يورو فى 2022.
وفى إيطاليا كان الوقود الأحفورى وحده مسؤولا عن ما يقرب من 30%، من معدل التضخم السنوى للبلاد خلال ربيع 2022، وارتفعت أسعار التجزئة فى إيطاليا 112% فى يوليو الماضى.
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