سلاح الجو الأمريكى يكشف النقاب عن طراز جديد من القاذفات الشبحية بعيدة المدى

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس أقسام التطوير فى سلاح الجو الأمريكى، أندرو هانتر، أمام مائدة مستديرة مع عدد من المحررين أثناء "مؤتمر الطيران والفضاء السيبرانى"، المنعقد حاليا تحت رعاية "رابطة القوات الجوية" AFA، إن إطلاق القاذفة الشبحية "B-21 Raider" ستعقد فعالياته فى الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه يجرى وضع اللمسات الأخيرة فى الوقت الراهن استعداداً لحدث عرض ثانى قاذفة قنابل شبحية بعيدة المدى تدخل الخدمة فى القوات الجوية الأمريكية.

وسيكون حفل تدشين القاذفة الشبحية الجديدة لسلاح الجو الأمريكى المقررة الأسبوع المقبل هى الأولى منذ 34 عاماً، حينما كشف السلاح عن القاذفة الشبحية الأولى "B-2 Spirit" فى نوفمبر 1988، فى "منشأة 42 للقوات الجوية" فى ولاية كاليفورنيا، حيث نفذت القاذفة الشبحية أولى طلعاتها الجوية فى يوليو 1989.

وتقول مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، إن القاذفة الشبحية الأمريكية الحديثة، التى تنتجها شركة "نورثروب جرومان"، لم يظهر لها أى صور من قبل، باستثناء ما نشرته بعض الدوريات المتخصصة من تصورات فنية خيالية عن الطائرة الحربية الجديدة، فيما توقعت أن تقوم القاذفة الثقيلة الجديدة "بى-21" بأولى طلعاتها الجوية فى بدايات العام المقبل 2023، أى بعد أقل من شهر من الكشف عنها.

كانت "نورثروب" أعلنت فى مايو الماضى أنها انتهت من سلسلة تجاربها الأرضية الأولى على أول طائرة من طراز "بى-21" فى "منشأة 42"، وتتضمن تلك المرحلة إجراء تجارب معايير التحميل، للتأكد من السلامة الهيكلية للقاذفة عبر إخضاعها لاختبارات إجهاد، وغيرها من التجارب.