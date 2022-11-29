رئيس مجلس النواب اللبنانى يدعو لجلسة جديدة الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وتعد الجلسة هى الثامنة المخصصة لهذا الغرض منذ انعقاد أول جلسة فى التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الماضى، حيث لم يتمكن المجلس النيابى من انتخاب رئيس جديد للبلاد منذ ذلك الحين لعدم حصول أى من المرشحين على الأغلبية المطلوبة للفوز بمنصب الرئاسة.

وينص الدستور اللبنانى، على أن يفوز بمقعد الرئاسة من بحصل على أغلبية ثلثى عدد أعضاء المجلس بواقع 86 عضوًا من بين 128 عضوًا فى الجولة الأولى، على أن يتم عقد جولة ثانية للانتخابات خلال نفس الجلسة إذا لم يفز أحد من الجولة الأولى، ويفوز فى الجولة الثانية من يحصل على 65 صوتًا فقط.