الرئيس العراقى يجدد موقف بلاده الداعم لإقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس

جدة - نرمين السيد - وقال رشيد - فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع": "فى اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، نُجدد وقوف العراق مع الحق المشروع للشعب الفلسطينى فى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف"، مؤكدًا ضرورة العمل المشترك والفاعل لإنهاء معاناة الشعب الشقيق وحماية كامل حقوقه.
ويوافق الـ 29 من شهر نوفمبر من كل عام "اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى"، وهى مناسبة تبنتها وتنظمها الأمم المتحدة، وتدور فعالياتها بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك.
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