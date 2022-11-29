تونس تعلن تفكيك شبكة لترويج المخدرات والإتجار بالبشر

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى - فى بيان له - إن دورية مشتركة بين فرقتى مكافحة المخدرات والإتجار بالبشر ببنعروس، تمكنت من تفكيك شبكة متخصصة فى ترويج المخدرات والإتجار بالبشر من خلال تنظيم عمليات لاجتياز الحدود خلسة فى اتجاه الفضاء الأوروبى.
وأضاف المتحدث أنه تم إلقاء القبض على العنصر الرئيسى بالشبكة، حيث تبين أنه صادر بحقه 23 أمرًا بضبطه من قبل الجهات الأمنية والقضائية، وذلك بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابى، وترويج المخدرات، واجتياز الحدود خلسة، والاعتداء بالعنف على الآخرين والسرقة.
وأشار المتحدث إلى أنه تم كذلك ضبط 6 أشخاص من عناصر الشبكة، من بينهم فتاتان، والتحفظ على ثلاث دراجات نارية ومبلغ مالى من العملة التونسية.
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