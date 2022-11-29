العالم اليوم - تعرف على النظام الغذائي لمنتخب ألمانيا بمونديال قطر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 07:21 مساءً - الجانب الغذائي يعتبر من أهم الجوانب بالنسبة للمنتخبات خلال مونديال قطر، فهي مصدر الطاقة الأساسي والعامل المهم للأداء على أرض الملعب.

وللحديث بتعمق حول الجانب الغذائي للرياضيين في المونديال، قابل موقع "سبورت بايبل" الطباخ الرئيسي للمنتخب الألماني، أحد أكثر المنتخبات اتباعا للأنظمة العلمية والدراسات في الجانب الرياضي.

وأكد أنتون شماوس، الشيف المرموق الذي سافر مع المنتخب الألماني ويشرف على طبخ الوجبات، أن اللاعبين العالميين الآن يتجهون لنظام غذائي نباتي بغالبيته.

ماذا يتناول المنتخب الألماني في قطر؟

وكشف شماوس: "في العادة أقدم طبقا نباتيا واحدا على الأقل خلال اليوم. بالنسبة للفطور، هناك دائما خيارات نباتية. للغداء والعشاء، هناك أيضا خيارات نباتية".

"بما في ذلك المعكرونة التي يمكن أن تكون نباتية أيضا، ثم الكثير من الخضار والحمص".

"عندما نكون في الشرق الأوسط، سنقدم الكثير من العدس والحمص. ستكون الوجبات مقاربة لمطبخ البحر الأبيض المتوسط".

النظام النباتي

ومن بين اللاعبين الذين قرروا اتباع حمية نباتية، نجم منتخب ألمانيا سيرج غنابري، الذي بدأ بالتحول إلى النظام النباتي في 2019، ولكنه يمزج الآن قليلا من اللحوم للموازنة.

وقال شماوس: "غنابري هو نباتي جزئيا، هو لا يزال يأكل اللحوم والأسماك. هذا ما يفعله معظم اللاعبين الألمان. من ثلاثة إلى أربعة أيام يأكلون اللحوم والأسماك وبقية الأسبوع يعتمدون كليا على الأطعمة النباتية ".

وقال الشيف الألماني: "النظام الغذائي النباتي أفضل بكثير في التعامل بالنسبة للجسم. إنه أسهل في الهضم. إنه جيد لراحتك. هذه ميزة كبيرة".