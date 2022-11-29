الناتو: سنساعد أوكرانيا لإصلاح بنية الطاقة.. وأمن فنلندا والسويد مهم

جدة - نرمين السيد - وجدد حلف شمال الأطلسى، تأكيده على وحدة وسلامة الأراضى الأوكرانية، مؤكدا "سنواصل تعزيز شراكتنا مع أوكرانيا". وشدد حلف شمال الأطلسى على أن أمن فنلندا والسويد له أهمية مباشرة للحلف.

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