عاجل.. أوكرانيا تعتقل نائب عمدة خيرسون لتعاونه مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وأبدت الأمم المتحدة، قلقها تجاه الوضع فى مدينتَى ميكولايف وخيرسون بجنوب أوكرانيا، واصفة إياه بأنه "لا يزال رهيبا وحرجا".

ووفقًا لقناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن منسقة الشؤون الإنسانية دينيس براون زارت المدينتين الجنوبيتين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف دوجاريك أن براون أوضحت أن الأشخاص الفارين من خيرسون يذهبون إلى ميكولايف.

وأوضحت "سى إن إن" أن ما يقرب من ربع مليون شخص فى ميكولايف وحدها يواجهون نقصًا فى التدفئة والمياه والطاقة.