العالم اليوم - وكالة الطاقة: روسيا فقدت سوق الطاقة الأوروبية إلى الأبد

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - قال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، الثلاثاء، إن روسيا فقدت أوروبا التي كانت أكبر أسواقها للطاقة إلى الأبد.

وأضاف بيرول في مؤتمر للطاقة، أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع هبوط إنتاج النفط الروسي بنحو مليوني برميل يوميا بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وسيبدأ الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط الروسي المنقول بحرا في 5 ديسمبر المقبل، كما أنه يجري التنسيق مع مجموعة السبع من أجل فرض سقف سعري على بيع الخام الروسي، لتقليص إيرادات موسكو النفطية.

وانقسمت حكومات الاتحاد الأوروبي، بشأن المستوى الذي سيتم عنده وضع سقف لأسعار النفط الروسي للحد من قدرة موسكو على دفع تكاليف الحرب في أوكرانيا دون التسبب في صدمة في إمدادات النفط العالمية. ومن المقرر أن يدخل الحد الأقصى للسعر حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر.

وتضغط بولندا وإستونيا وليتوانيا من أجل سقف أقل بكثير من 65 إلى 70 دولارا للبرميل الذي اقترحته مجموعة السبع، في حين ضغطت اليونان وقبرص ومالطا من أجل سقف أعلى، أو شكل من أشكال التعويض عن الخسارة المتوقعة في قطاع الشحن الكبير لديهم.