سلوفاكيا تزود أوكرانيا بـ30 دبابة من طراز «بى إم بى 1»

جدة - نرمين السيد - وذكر وزير الدفاع السلوفاكى، ياروسلاف ناجى، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن بلاده زودت كييف بدبابات مستعملة وستتلقى بدلا منها 15 دبابة أخرى من طراز "ليوبارد" الألمانية، موضحًا أنه وقع مع نظيرته الألمانية، كريستينا لامبريخت، مشروع اتفاق، ينص على أن تقوم سلوفاكيا بتزويد قوات كييف بدبابات "BMP-1" المستعملة من قبل الجيش السلوفاكى، وتتلقى فى المقابل 15 دبابة من طراز "Leopard 2A4" المحدثة من ألمانيا.
وأشار إلى أن ألمانيا تعهدت بإرسال قطع الذخيرة والغيار، وطاقم من الخبراء الألمان لتدريب القوات السلوفاكية على استخدامها، مبينا أن بلاده ستستلم دبابة "Leopard 2A4" الأولى من ألمانيا فى شهر ديسمبر، وخلال العام 2023 ستستلم دبابة أو اثنتين شهريا، حتى استكمال العدد المتفق عليه.
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