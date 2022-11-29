البحرية الأمريكية ترفض اتهامات الصين بانتهاك مياهها الإقليمية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس"، اليوم الثلاثاء، أنه فى خطوة غير معتادة، فند الأسطول السابع للبحرية الأمريكية اعتراضات الصين على المهمة التى نفذت اليوم، واصفا إياها بأنها "الأحدث فى سلسلة طويلة من الإجراءات "الصينية" لتشويه العمليات البحرية الأمريكية المشروعة وتأكيد ادعاءاتها البحرية المفرطة وغير المشروعة" فى بحر الصين الجنوبى.

وقالت البحرية الأمريكية "إن مطالبات الصين البحرية تشكل تهديدا خطيرا لحرية الملاحة والتحليق والتجارة الحرة وحرية الفرص الاقتصادية للدول المطلة على بحر الصين الجنوبى. وطالما استمرت بعض الدول فى المطالبة وتأكيد فرض قيود على الحقوق التى تتجاوز سلطتها بموجب القانون الدولى، فإن الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن حقوق وحريات البحر المكفولة للجميع".

وأكدت أن طرادها الصاروخى الموجه "يو إس إس تشانسيلورسفيل" اليوم أكد الحقوق والحريات الملاحية فى بحر الصين الجنوبى بالقرب من جزر سبراتلى، بما يتوافق مع القانون الدولى.

وكان الجيش الصينى قد أعلن أن الطراد الصاروخى الأمريكى الموجه "يو إس إس تشانسيلورسفيل" دخل المياه الإقليمية قرب جزر نانشا الصينية ومنطقة الشعاب المرجانية، دون موافقة الحكومة الصينية، معتبرًا أن تلك الخطوة تظهر أن "الولايات المتحدة تصنع مخاطر أمنية فى بحر الصين الجنوبى".