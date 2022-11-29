الأمن والطاقة.. شراكة بين الجزائر وتونس فى الملفات الاستراتيجية

جدة - نرمين السيد - قال أستاذ العلوم السياسية الجزائرى الدكتور محمد سى بشير، إن هناك شراكة بين الجزائر وتونس فى الكثير من الملفات الاستراتيجية، موضحًا أن هذه الشراكة تأتى بالتزامن مع ظروف اقتصادية صعبة تمر بها تونس، التى ستشهد قريبًا تنظيم انتخابات تشريعية، فى 19 ديسمبر المقبل.





وأوضح سى بشير، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الزيارات المتبادلة بين قيادات تونس والجزائر شيء حيوى للتنسيق والتعاون، مؤكدًا أن البلدين يعملان على التغلب على التحديات، خاصة الوضع الاقتصادى، وذلك تعقيبًا على زيارة رئيسة وزراء تونس، نجلاء بودن، إلى الجزائر.

وأشار أستاذ العلوم السياسية الجزائرى، أن ملف الطاقة من أهم الملفات الأكثر إلحاحًا التى يتم التعاون فيها بين تونس والجزائر، خاصة بعد ارتفاع أسعار الغاز والنفط بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، والذى يمكن أن توفره الجزائر لتونس.

وأضاف أنه مع قرب الانتخابات التشريعية، تحاول الجزائر طمأنة تونس بأن الأمور الداخلية من الممكن أن تحل، من خلال التوافق بين مختلف التيارات السياسية.

وأكد سى بشير على أهمية تعاون البلدين فى الملف الأمنى والدفاعى، معتبرًا أنه الملف الأكثر إلحاحًا فى الوقت الراهن، خاصة على خلفية ما يجرى فى الجوار المغربى والإقليم الساحلى، وكذلك على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، التى يمكن أن يكون لها بعض التأثير على تحركات مشبوهة من جماعات إرهابية.