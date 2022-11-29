إيطاليا: نعتمد على الاستقلال الاستراتيجى فى مجال الطاقة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى أنطونيو تايانى، ضرورة أن تعمل أوروبا على إكمال التحولين الأخضر والرقمى، لتقليل اعتمادها على واردات المواد الخام الهامة من الخارج.





وقال تايانى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "آكى" - "إننا نقوم بما يلزم فى هذا الصدد، وبشكل حاسم من ناحية الوقود الروسى، كما نبنى قدرة مستقلة فى قطاع الرقائق الإلكترونية، وهو أمر ضرورى بالنسبة للصناعات". وأضاف: "ندرك بشكل متزايد، مدى ترابط الحرية والأمن والازدهار.. وبالتالى فإن الحكم الذاتى استراتيجياً يُعدّ أمراً لا غنى عنه، وأن سيادتنا تعتمد عليه".

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