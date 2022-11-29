واشنطن: 2022 الأكثر دموية فى الضفة الغربية منذ 18 عاما

جدة - نرمين السيد - أعربت المندوبة الدائمة لأمريكا بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، عن قلق بلادها من التصعيد الحاد فى العنف والتوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشددة على ضرورة العمل على حل الدولتين باعتباره السبيل الأوحد للسلام فى المنطقة.





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