كاتب صينى: سياسة «صفر كوفيد» خفضت أعداد الوفيات عن الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وأشار رونج، خلال مداخلة عبر "سكايب" لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه السياسة التى تتبعها البلاد منذ ظهور الفيروس التاجى، قد أسهمت فى خفض أعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، والوصول بها إلى مستويات أقل من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أوضح الكاتب الصحفى الصينى، أن إزالة جميع القيود الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، ستؤدى إلى أوضاع كارثية فى الصين، لافتًا إلى توقعات بأن عدد الوفيات سيتجاوز 1.6 مليون شخص، وذلك إذا تم رفع جميع القيود التى فرضتها الحكومة الصينية فى مواجهة كورونا.

وكانت الصين شهدت تظاهرات فى مدن مختلفة، خلال الأيام القليلة الماضية، تناهض تدابير الإغلاق التى اتخذتها بكين للحد من الارتفاع الأخير فى أعداد المصابين بكورونا.