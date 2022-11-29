مجلس الأمن الروسى: الغرب يكثف محاولات التدخل فى شؤون بلادنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف مجلس الأمن الروسى - فى اجتماع، اليوم الثلاثاء- أنه تم رصد محاولات من عدد من الدول الأجنبية لزعزعة الاستقرار الاجتماعى والسياسى فى روسيا عن طريق تكثيف الأنشطة غير القانونية للمنظمات القومية المتطرفة.
وركز خبراء المجلس، فى اجتماعهم، على ضرورة تحسين الخدمات الخاصة التى تضمن أمن الدولة، إضافة إلى الحاجة إلى منع التلاعب بالأمن العام واستخدام تكنولوجيا المعلومات لنشر معلومات كاذبة وتشويه البيانات الموضوعية حول مسار العملية العسكرية.
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