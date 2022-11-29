جدة - نرمين السيد - من جانبها نفت روسيا وجود أى انسحاب لقواتها من المحطة النووية، وقال الكرملين فى بيان، إن "وسائل الإعلام تواصل نشر الأكاذيب بأن روسيا تنوى الانسحاب ومغادرة المحطة النووية، وهذه المعلومات غير صحيحة". وتعد المحطة من أكبر 10 محطات نووية على مستوى العالم، وتحتوى على 6 مفاعلات من نوع القدرة المائية، وتنتج نحو 5.7 جيجا واط كهربائية، لذلك فأن حدوث أى خلل فى إدارة المحطة قد يؤدى لكارثة نووية خطيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انسحاب روسيا من زابوريجيا.. ماذا ينتظر أكبر محطة نووية بأوروبا؟ (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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