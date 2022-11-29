الرئاسة الفلسطينية: جرائم الاحتلال اليومية إعلان حرب على شعبنا

جدة - نرمين السيد - وقال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ويجب أن تحاسب عليها، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية واليمينية المقبلة أعلنتا الحرب اليومية على الشعب الفلسطينى.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تتحمل أيضاً مسؤولية كبرى عن جرائم سلطات الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطينى اعتبارها الراعية الوحيدة لدولة الاحتلال فى العالم سلاحا وتمويلا وفى المحافل الدولية وعليها أن تعيد حساباتها.

وشدد أبو ردينة على ضرورة اتخاذ الإدارة الأمريكية مواقف جدية تردع دولة الاحتلال عن مواصلة جرائمها التى تزعزع الاستقرار فى المنطقة بأسرها.

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية قادرة على اتخاذ قرارات تحمى مصالح الشعب الفلسطينى وتحافظ على قرارها المستقل، مضيفا أنها استطاعت مقاطعة الإدارة الأمريكية السابقة ثلاث سنوات.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة أن حرب حكومات الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى واستباحة دمه، ستفشل فى تركيعه والنيل من عزيمته، كما فشلت طيلة العقود الماضية.

وتابع أبو ردينة: "على إسرائيل أن تعى أنها معزولة وعلى الإدارة الأمريكية أن تراجع سياساتها لأنها تقف وحدها حامية لهذه التصرفات الإسرائيلية ولا تصدر أى مواقف حقيقية أو جدية وتعطى فقط الوعود ولا تنفذ شيئا وعليها أن تكون أكثر جدية إذا ما أرادت أمنا واستقرارا فى المنطقة بأسرها".