روسيا: مقتل أكثر من 100 جندى أوكرانى فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات الروسية، إن قواتها قضت على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا فى كوبيانسك، بالإضافة إلى أكثر من 100 جندى آخر فى دونيتسك، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان رئيس الإدارة العسكرية فى منطقة "دنيبروبتروفسك" بجنوب كييف فالنتين ريزنيشنكو، قد أعلن أمس الإثنين، أن القوات الروسية قصفت 3 بلدات تابعة للمنطقة بالمدفعية الثقيلة وإطلاق صواريخ جراد من طراز MLRS الليلة الماضية.

وأضاف ريزنيشنكو، فى منشور عبر موقع "تليجرام" الإلكترونى نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، أن منطقة نيكوبول التابعة لدنيبروبتروفسك ظلت طوال الليل تحت نيران العدو الذى قصف 3 بلدات بصواريخ جراد من طراز MLRS والمدفعية الثقيلة، كما أصابت أكثر من 30 قذيفة العديد من البلدات السلمية.

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء مناطق دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.