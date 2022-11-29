عاجل- رومانيا: ناقشنا تأسيس استراتيجية لأمن البحر الأسود مع أمريكا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الرومانى بوغدان أوريسكو، إن بلاده ناقشت مع الجانب الأمريكى تأسيس استراتيجية لأمن البحر الأسود، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأضاف أوريسكو: عززنا المنهج الشامل لأمن البحر الأسود"، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن بلاده دعمت أوكرانيا منذ اليوم الأول من الحرب. جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسى "الناتو" فى العاصمة الرومانية، بوخارست، اليوم الثلاثاء.

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