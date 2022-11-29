بوتين: علاقات روسيا والصين بمجال الطاقة مستمرة فى التطور

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال برقية وجهها بوتين للمشاركين فى منتدى الطاقة الروسى الصينى الرابع.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك - فى كلمته أمام المنتدى، إن موقف روسيا ما زال ثابتا بشأن رفض تحديد سقف لأسعار النفط، مشددا على أن موسكو ستعمل فقط بحسب قواعد السوق، لافتا إلى أن هناك قيودا غربية فى مجال الطاقة تهدد أمن الطاقة العالمى.

وأضاف أن روسيا هى أكبر موردى الطاقة فى الأسواق العالمية وهى لا تقبل فرض سقف أسعار النفط، مشيرا إلى أن اللجوء إلى تلك الأساليب يؤدى فى نهاية المطاف إلى تقويض أمن الطاقة العالمى وهو ما نراه فى بعض الأسواق خاصة فى أوروبا.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسى، أن موسكو كانت ولا تزال تؤيد تحقيق التوازن فى مصالح المنتجين والمستهلكين، وفى هذا الصدد يجب التركيز على موقف الصين الصديقة التى تعارض عقوبات أحادية الجانب.