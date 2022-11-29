العالم اليوم - مدرب فرنسا يرد على "فيديو" كريم بنزيمة

انتم الان تتابعون خبر مدرب فرنسا يرد على "فيديو" كريم بنزيمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 02:18 مساءً - رأى مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب أن كريم بنزيمة الذي يغيب عن مونديال قطر 2022 بداعي الإصابة "لا يشغل باله" كثيرا بعد بث شريط فيديو يظهر وصول مهاجم ريال مدريد إلى جزيرة ريونيون لقضاء إجازة، مؤكدا بأنه يهتم فقط باللاعبين الـ24 المتواجدين في صفوف المنتخب.

ولا شك بأن تواجد بنزيمة في جزيرة ريوينون يضعف من إمكانية عودته إلى تدريبات ريال مدريد، الخميس، كما أعلنت بعض وسائل الإعلام الاسبانية، الإثنين، وربما عودته لاحقا للالتحاق بصفوف منتخب فرنسا خلال المونديال الحالي.

وأعلن الاتحاد الفرنسي انسحاب بنزيمة بسبب إصابة عضلية عشية المباراة الافتتاحية لكأس العالم.

ووصل بنزيمة صباح الثلاثاء إلى جزيرة ريونيون حوالي الساعة 9:20 بالتوقيت المحلي بحسب ما أكد مراسل وكالة فرانس برس.

وأكد مصدر مقرب من المهاجم الذي اختير أفضل لاعب في العالم هذا العام، بأنه سيمضي إجازة مدتها أسبوع في هذه الجزيرة الواقعة على المحيط الهندي، علما بأنه لم يدل بأي تصريح لدى خروجه من المطار.

ولدى سؤال ديشامب عن بنزيمة الذي لا يزال مسجلا إداريا في اللائحة الرسمية للمنتخب قال متوجها إلى الصحفيين عشية المواجهة ضد تونس في الجولة الثالثة: "تبحثون عن أمور ما هنا..".

وأضاف: "هذه أمور لا تشغل بالي، لا أدري من قال ماذا وأين ولماذا".

وتابع "تناقشت مع كريم بعد رحيله، تعرفون جميعا وضعه والمدة الزمنية التي يستغرقها تعافيه من الإصابة. أنا أهتم فقط باللاعبين الـ24 المتواجدين هنا".

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وفي استفسار لوكالة فرانس برس عما إذا كان بنزيمة سيحصل على الميدالية الذهبية في حال احتفاظ منتخب بلاده باللقب، أكد بأنه "يحق له" ذلك، لكن القرار النهائي يعود للمنتخب الفرنسي.