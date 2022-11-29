الناتو: روسيا تستهدف البنية التحتية بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكان الجيش الأوكرانى، قد أعلن أن قصفا روسيا استهدف البنية التحتية فى مقاطعة دنيبرو جنوبى أوكرانيا.

وأوضح أن القصف الروسى استهدف مضخات المياه فى ميكولايف التى تمر من خيرسون، مؤكدًا أن ما لا يقل عن ربع مليون شخص فى ميكولايف من دون ماء أو كهرباء.

وكشفت نائبة وزير المالية الأوكرانية، أنه فى العام المقبل، ستكون هناك حاجة أيضًا إلى تمويل خارجى كبير من ميزانية الدولة.