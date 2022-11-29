باكستان تؤكد دعمها للشعب الفلسطينى ضد الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الباكستانى عارف علوى، ورئيس وزرائه شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، دعم إسلام آباد الثابت للقضية الفلسطينية ضد الاستبداد والاحتلال غير القانونى للقوات الإسرائيلية.





جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، وفقا لما أوردته لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وقال الرئيس الباكستانى: "لقد دعمت باكستان تاريخيا النضال المشروع للفلسطينيين وستواصل القيام بذلك"، مشيرا إلى أن الصوت الجماعى والعمل الجماعى يمكن أن يجلب السلام والأمن للفلسطينيين.

وشدد علوى على أن باكستان تؤيد الفلسطينيين واستعدادهم للتفاوض على اتفاق سلام على أساس المرجعيات المعترف بها دوليا وحدود ما قبل عام 1967.

وقال إن الاتفاق يجب أن يكون تحت المراقبة الدولية ومحاسبة الأطراف فى إطار زمنى محدد وملزم، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف إن الوضع المزرى فى فلسطين المحتلة يشكل تحديا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، ويجب على المجتمع الدولى تعزيز جهوده لوضع حد للانتهاكات اللامتناهية لحقوق الفلسطينيين.

وذكر شريف أنه "لتحسين آفاق حل الدولتين من الضرورى منع إسرائيل من توسيع مستوطناتها فى الأراضى الفلسطينية بما فى ذلك القدس الشرقية".

وأعرب رئيس الوزراء الباكستانى -نيابة عن حكومة وشعب باكستان- عن دعمهم الثابت للشعب الفلسطينى، وقال "نؤكد من جديد تضامننا مع شعب فلسطين وندعو إلى إقامة دولة فلسطين قابلة للحياة ومستقلة ومتصلة جغرافيا على أساس المعايير المتفق عليها دوليا لحدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف".