الرئيس الرومانى: نحتاج لتعزيز التواجد العسكرى فى الجناح الشرقى لحلف الناتو

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "رومانيا إنسايدر" المحلية عن يوهانيس قوله، قبيل اجتماع وزراء خارجية الناتو فى بوخارست،: "هناك حاجة إلى مزيد من قوة الدفاع والردع على الجناح الشرقى، كما أن هناك حاجة إلى زيادة عدد جنود الحلفاء والمعدات الموجودة مسبقًا على الجناح الشرقى"، موضحًا أنه من الضرورى أن تتحقق القرارات المتخذة فى هذا الصدد فى قمة الناتو بمدريد.

وأضاف يوهانيس، بعد اجتماعه أمس مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسى، ينس ستولتنبرج: "فى رأيى، هناك حاجة إلى زيادة عدد جنود الحلفاء، لكن هذا لا يكفى، بالإضافة إلى ذلك، لكى تكون قادرًا على تمثيل ردع ودفاع قويين، هناك حاجة إلى معدات، ناقشنا هذه الأمور فى قمة مدريد، لكن هذه القرارات بحاجة إلى التنفيذ."

وشدد على أن هناك حاجة لخطط ملموسة وتطوير الهياكل اللوجستية وأنه من المتوقع اتخاذ قرارات أكثر شجاعة وأكثر واقعية فى هذه المجالات فى قمة الناتو العام المقبل فى فيلنيوس بليتوانيا.

ووصل الأمين العام ينس ستولتبرج إلى رومانيا، أمس الإثنين، فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام لبحث العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الحلف، فى بيان اورده على موقعه الإلكترونى، أن الأمين العام يزور رومانيا أيضا لقيادة اجتماع وزراء خارجية الناتو كما سيشارك فى منتدى Aspen - GMF بوخارست السنوى.

وتشهد رومانيا العضو فى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، والواقعة فى الصفوف الأمامية للمواجهة على الحدود مع أوكرانيا، حركة عسكرية متسارعة، إذ يكثف "الناتو" مهامه هناك بينما يجرى العمل على تطوير قدرات الجيش.

ومنذ مطلع مارس الماضى، وصل نحو ألف جندى أمريكى لتعزيز القوات الموجودة فى بلدة ميخائيل كوجالنيسيانو على سواحل البحر الأسود الاستراتيجى، بينما وصل آخرون إلى تشينكو فى وسط البلاد.

وكان الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس قد أكد أن الناتو لا يعتزم الدخول فى حرب مع روسيا بسبب أحداث أوكرانيا، لكنه يعول على وقف التصعيد من الجانبين.